OM eist zes maanden cel tegen man die met mes dreigde op Schiphol

De man sloeg vorig jaar december de glazen toegangsdeur van een politiepost op Schiphol Plaza kapot. Toen hij de post binnenging bedreigde hij de vijf aanwezige leden van de Marechaussee met een hamer en een mes. De Marechaussee schoot hem in het been, waarna hij met een brancard naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het OM laat weten de man zowel de bedreiging van de Marechaussee als de vernieling van de deur ten laste te leggen. De verdachte zit nog in voorlopige hechtenis.

De man heeft verklaringen afgelegd bij de politie en aan het OM, maar over zijn beweegredenen is nog steeds niets bekend. Hij is een bekende van hulpverleningsinstanties wegens psychische problemen, wat is meegenomen in de strafeis. Ook het feit dat de man gewond raakte bij de aanhouding is meegenomen in de strafeis.

Schiphol Plaza werd door de veiligheidsdiensten ontruimd en er reden enige tijd geen treinen van en naar Schiphol.

Vreemdeling

De Marechaussee liet eerder weten dat de man uit Den Haag afkomstig is. Vrijdag vertelt het OM dat de man ongewenst vreemdeling is verklaard en na zijn gevangenisstraf in vreemdelingenbewaring wordt genomen. Over de afkomst van de man heeft het OM verder niets laten weten.

De rechtbank doet op 26 april uitspraak.