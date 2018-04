'Verdachte van schietpartij Thialf heeft slachtoffer ook afgeperst'

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde dat vrijdag tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Leeuwarden.

Verdachte Charles Reinier van der W. (57). werd in juli door de Spaanse politie opgepakt in de buurt van Barcelona en in september uitgeleverd aan Nederland. Bij de schietpartij werd Jonker in zijn hand geraakt. Hij wist per auto te ontkomen.

Van der W. en Jonker zouden een zakelijk conflict met elkaar hebben. Het OM gaat uit van een poging tot moord. De zaak zou vrijdag aanvankelijk inhoudelijk worden behandeld bij de rechtbank, maar het OM moet nu eerst met Spanje het nodige papierwerk regelen voordat Van der W. ook afpersing ten laste kan worden gelegd.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verdergaat.

Reconstructie

Het voorarrest van de verdachte werd in december opgeheven omdat hij ernstig ziek is en behandelingen moest ondergaan. Hij moet nog wel een enkelband dragen.

Volgens Van der W. was het Jonker die een wapen op hem richtte en is dit in een worsteling afgegaan. In de auto van het slachtoffer zijn geen sporen van een beschieting aangetroffen en het wapen werd nooit teruggevonden.

In februari was er daarom, op verzoek van de rechtbank, een reconstructie bij Thialf. Hierbij zijn zowel het verhaal van Jonker als dat van verdachte nagespeeld.

