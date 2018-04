Temperatuur kruipt volgende week richting zomerse waarden

"Het lijkt erop dat we vanaf dinsdag een paar dagen met schitterend lenteweer krijgen", zegt Michiel Severin van Weerplaza. "Bij flink wat zon en weinig wind wordt het 18 tot 23 graden. Als het meezit kan voor het eerst dit jaar de 25 graden gehaald worden. Dat zou de eerste zomerse dag van het jaar betekenen."

Bij een temperatuur van 25 graden of hoger in De Bilt wordt officieel gesproken van een zomerse dag. Normaal gesproken is de eerste zomerse dag meestal ergens begin mei een feit. De vroegst gemeten zomerse dag in De Bilt dateert uit 2007. Toen werd het op 14 april 27,6 graden. In het zuiden kunnen zomerse dagen al vanaf eind maart voorkomen.

"Afgelopen weekend werd de grens van 25 graden net niet gehaald", aldus Severin. "In Eindhoven liep de temperatuur toen op tot 24,9 graden, de hoogste waarde van 2018 tot nu toe."

Volgens Weeronline kan de temperatuur vanaf woensdag zelfs stijgen tot 28 graden in het binnenland. "Omdat de (zuid)oostenwind in de loop van de week aantrekt blijft zeewind op de stranden waarschijnlijk uit", aldus de weerdienst. "Daardoor kan het ook langs de westkust zomers warm worden."

Weekend

Het KNMI houdt nog een slag om de arm. "We zien in de modellen dat het warmer gaat worden, maar een specifiek beeld geven we pas 48 uur van tevoren", aldus een woordvoerder. "Daarom kunnen we nog niet zeggen of het al hoogzomer gaat worden."

Het kwik loopt komend weekend al wat op. Overdag is het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon, al is er zaterdag aan het einde van de dag lokaal kans op een bui. "Zondag is het met maxima van 15 graden op de Wadden tot 20 in het zuidoosten al 4 tot 6 graden warmer dan half april gebruikelijk is", aldus Weeronline.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 17°C 7°C ZW 3 Zondag 17°C 10°C Z 2 Maandag 18°C 9°C O 3 Dinsdag 20°C 9°C NO 2 Woensdag 21°C 10°C O 3

