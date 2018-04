Recordaantal klachten over discriminatie in 2017

Dit is een stijging van een derde in vergelijking met 2016, blijkt uit de Monitor Discriminatiezaken 2017. Een van de oorzaken daarvoor is het meldpunt zwangerschapsdiscriminatie dat vorig jaar mei werd gelanceerd bij het College.

Van alle meldingen die zijn binnengekomen gaat 35 procent over zwangerschapsdiscriminatie. Het jaar daarvoor was ras nog de belangrijkste discriminatiegrond waar het College mee te maken kreeg. 26 procent van de vragen ging daarover.

Een significant deel van het aantal meldingen van vermoedens van discriminatie komt van mensen met een handicap of chronische ziekte, te weten 22 procent van het totaal.

Mensen met een beperking kunnen sinds de ratificatie van het VN Verdrag handicap in 2016, behalve discriminatie op het gebied van wonen, onderwijs en werk ook discriminatie op het gebied van toegang tot goederen en diensten bij het College melden.

Oordeel

Het College werd vorig jaar 416 keer om een oordeel gevraagd bij een vermoeden van discriminatie, waar het in 2016 nog ging om 463 keer. In totaal is de organisatie 161 keer tot een oordeel gekomen, waar in bijna de helft van de gevallen sprake was van discriminatie.

