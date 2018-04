Geen strafbare fouten gemaakt door piloten F-16's bij aanvallen Irak op IS

Het OM stelt geen vervolging in in deze vier gevallen, laat het kabinet vrijdag aan de Tweede Kamer weten. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws en het AD hierover. De onderzochte incidenten hadden plaats tussen 2014 en 2016.

De procedures zijn volgens de regels uitgevoerd en de inzet van de wapens door de F-16's was legitiem in deze vier zaken. Het OM kan volgens het AD echter ook niet uitsluiten dat er helemaal geen burgerslachtoffers zijn gevallen.

Nederlandse F-16's bestrijden in Irak en in het oosten van Syrië terreurgroep IS. Ze opereren vanaf een militaire basis in Jordanië. Elke keer als de gevechtsvliegtuigen wapens inzetten, wordt het OM daarvan op de hoogte gesteld.

2.100 missies

De inzet van de gevechtsvliegtuigen in Irak begon in 2014 en vanaf 2016 zijn ze ook actief boven het oosten van Syrië. De uitzending stopte in juli 2016. In deze 2,5 jaar werden ruim 2.100 missies uitgevoerd. Daarbij werden meer dan 1.800 keer wapens ingezet.

Na een onderbreking van anderhalf jaar zijn sinds begin dit jaar opnieuw vier F-16's (met twee in reserve) hier actief. Ze zetten veel minder vaak wapens in dan de vorige periode. Dat komt omdat IS in het grootste deel van Irak en Syrië is verslagen.