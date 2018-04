Justitie eist 21 jaar cel in verkrachtingszaak

De man wordt ervan verdacht dat hij in maart 2017 een 26-jarige Rotterdamse vrouw in haar eigen huis verkrachte, mishandelde en uren vasthield terwijl hij letterlijk pas een paar dagen op vrije voeten was.

Arthur C. is volgens de officier van justitie ,,de nachtmerrie van elke vrouw. De onbekende man die je ongemerkt achtervolgt naar jouw woning en je daar aanvalt, vernedert en verkracht."

Al sinds zijn negentiende zit C. nagenoeg onafgebroken vast voor diefstal, roof en zedenzaken. Luttele uren na zijn vervroegde invrijheidstelling op 28 februari 2017 probeerde hij al een jonge vrouw in haar huis te beroven. Die vrijlating, een beslissing van het gerechtshof, was tegen het advies in van OM en reclassering. Zij vreesden voor recidive.

Volgens de officier is de kans op herhaling nu weer torenhoog en is een hoge celstraf, waarbij de tbs-behandeling mag pas worden gestart na het uitzitten van tweederde van de straf op z'n plaats.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.