'Naaktfoto's van vierhonderd Nederlandse meisjes gedeeld in online netwerk'

Mensen die op de besloten groep actief zijn, noemen volledige namen van de meisjes van wie ze zonder toestemming beelden verspreiden en linken naar hun profielen op sociale media.

De verzameling staat volgens RTL Nieuws op een in Nieuw-Zeeland gevestigde clouddienst en is alleen toegankelijk met een uitnodiging. Wie lid wil worden van de groep, die uit ruim tweeduizend jongens bestaat, moet zelf materiaal toevoegen.

RTL Nieuws deed dat ook: om toegang te krijgen verstuurde de redactie beelden van een 'pornoperformer'. Die werden gekoppeld aan nepprofielen op sociale media die voor het onderzoek waren aangemaakt.

Het verspreiden van naaktbeelden zonder toestemming van de afgebeelde persoon is strafbaar. Het is nog onbekend of in dit geval aangiftes zijn gedaan. Naar inschatting van RTL Nieuws is een groot deel van de afgebeelde meisjes minderjarig en worden veel beelden geplaatst door hun ex-vriendjes.

