Vrouw (19) aangehouden na vondst overleden baby op balkon in Schiedam

Volgens de politie is de vrouw zeer waarschijnlijk de moeder van de baby. Ze woont in de woning aan de Stationstraat waar de baby is gevonden. Zondag meldde de politie nog dat de moeder mogelijk medische of psychische hulp nodig heeft.

De vermoedelijke moeder werd in eerste instantie als getuige gehoord door de politie, maar na onderzoek is ze donderdag als verdachte aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie woont ze met familie in de desbetreffende woning.

De politie vond het stoffelijk overschot in een zak naar aanleiding van een melding van bewoners van de woning. Het is niet bekend hoe en wanneer de baby is overleden.

DNA

De recherche onderzoekt de omstandigheden waaronder de baby werd geboren en of daarbij nog meer mensen betrokken waren. Er is sectie verricht op de baby, waarbij ook DNA is afgenomen. De politie wil het geslacht van het kind nog niet bekendmaken.

De politie is op zoek gegaan naar de ouders van de baby en stelde het vuilnis in de omgeving veilig. Daarnaast werden de beelden van camera's in de buurt bekeken.

