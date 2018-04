Verdachte in liquidatiezaak broer kroongetuige vrij

De vrouw wordt verdacht van wapenbezit, maar is volgens het Openbaar Ministerie (OM) op geen enkel moment in beeld gekomen als verdachte van medeplichtigheid aan de liquidatie van Reduan B..

De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft haar donderdagochtend heengezonden. In de woning van de vrouw, waar ze samen met haar vriend verbleef, zijn volgens het OM wapens gevonden. Op dit moment is er echter onvoldoende aanleiding haar langer vast te houden.

Eerder werd ook al een 31-jarige man uit De Lier vrijgelaten. Hij werd aanvankelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie omdat er DNA van hem was aangetroffen op een van de vuurwapens.

De vermoedelijke schutter, een 41-jarige man uit Hilversum, en een 34-jarige Hagenaar zitten nog vast. De raadkamer van de rechtbank beslist begin volgende week of zij langer in de cel moeten blijven. De mannen zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Beveiliging

Reduan B. kreeg sinds 23 maart, toen bekend werd dat zijn broer zou gaan getuigen, een 'beperkte vorm' van beveiliging, liet het Openbaar Ministerie (OM) eerder weten. B. heeft volgens het OM na overleg zelf gekozen voor deze beperkte maatregelen.

Het overleg werd gevoerd nadat het OM naar buiten bracht dat er in december een zogeheten kroongetuigeregeling was getroffen met Nabil B. Hij was zelf betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi en bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Khalid H., beide in 2017 in Utrecht.

