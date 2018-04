Politie schiet verdachte neer na achtervolging in Goirle

Dat meldt de politie op Twitter.

Een andere verdachte is nog voortvluchtig in het grensgebied. Goirle ligt vlakbij de grens met België. De politie is een zoektocht begonnen in de omgeving en heeft hierbij een helikopter ingezet. De verdachte zou zich in een voertuig bevinden.

Hoe het met de neergeschoten verdachte gaat is niet bekend, ambulance personeel is opgeroepen om de persoon te behandelen.

Waarvan de personen verdacht worden en waarom ze werden achtervolgd door de politie is nog onbekend.