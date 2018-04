Politie schiet verdachte neer na achtervolging in Goirle

Agenten signaleerden rond 1.30 uur een verdacht busje met twee inzittenden op een industrieterrein in Tilburg. De bus werd als verdacht opgemerkt na een automatisch kentekenregisitratie.

Toen de agenten de bus probeerden te stoppen, reed de bestuurder weg. Tijdens de achtervolging reden de twee richting Goirle, vlakbij de Belgische grens. In het bos reed het voertuig zich vast op een doodlopende weg.

Toen de verdachten vluchtten heeft de politie de 18-jarige Tilburger in zijn been geschoten. Hij is vervolgens aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is aanspreekbaar.

Oirschot

De bijzitter wist eerst te ontkomen aan de politie. Bij een zoektocht die vervolgens is opgezet, is onder meer gebruik gemaakt van een politiehelikopter.

Later in de nacht, rond 4.30 uur, kon de verdachte alsnog worden aangehouden in Oirschot, nabij Tilburg. Het gaat om een 19-jarige man uit Oirschot.

Waarvan de personen verdacht worden en waarom ze werden achtervolgd wil de politie niet zeggen. Enkel is duidelijk dat het voertuig van de verdachten verdacht was. Mogelijk gaat het daarbij om diefstal, maar dat is niet zeker.

Omdat er een politiekogel is afgevuurd, doet de rijksrecherche onderzoek.

