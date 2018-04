Lichaam vermiste man uit Arnemuiden aangetroffen bij Neeltje Jans

De politie meldde omstreeks 20.00 uur dat er een lichaam was aangetroffen bij Neeltje Jans. Om 21.45 uur werd bevestigd dat het om de vermiste man gaat. Hoe de man is overleden, is nog onduidelijk. Er is geen sprake van een misdrijf, aldus de politie.

De zoektocht naar de man uit Arnemuiden was sinds begin februari gestaakt. De man was voor het laatst gezien bij de Oosterscheldekering. Zijn auto werd eerder al in de omgeving aangetroffen.