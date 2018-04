'Meer dan honderd bruggen in Noord-Holland slecht onderhouden'

Dat melden NH Nieuws en EenVandaag na gezamenlijk onderzoek. Door een verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn 200 documenten van Rijkswaterstaat onderzocht.

De helft van alle bruggen en viaducten in de provincie zou in slechte staat verkeren. Bij twintig is het onderhoud zo erg achtergebleven dat er direct gevaar is voor weggebruikers.

In 2014 deed Royal Haskoning onderzoek naar de bruggen en viaducten. Daaruit bleek dat door een rekenfout veel viaducten de huidige belasting niet aankunnen. Het advies was toen om binnen enkele maanden de viaducten te verstevigen, dat is niet gebeurd.

Uit de documenten blijkt dat de slechte staat van veel bruggen en viaducten bekend is, maar dat het onderhoud vaak wordt uitgesteld. Zo zijn er bij de aanlegsteigers van de veerboot van Den Helder naar Texel meerdere mankementen geconstateerd, maar onderhoud staat pas voor 2022 op de agenda.

Fries Heins van Bouwend Nederland zegt tegen NH Nieuws dat het waarschijnlijk in heel Nederland zo slecht gesteld is met de bruggen en viaducten. "Het gaat niet alleen over Noord-Holland. Het is uitermate zorgelijk."

Rijkswaterstaat

In een reactie op de berichtgeving laat Rijkswaterstaat weten dat de veiligheid niet in het geding is. "Als uit een inspectierapport blijkt dat een brug niet voldoet aan de wettelijke norm dan worden afwijkingen direct hersteld of worden er maatregelen getroffen", staat in een verklaring van Rijkswaterstaat.

"In navolging van de inspectierapporten zijn maatregelen genomen waarmee weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van de bruggen, tunnels en viaducten en is voldaan aan de wettelijke voorschriften."

Het budget voor onderhoud van wegen is volgens Rijkswaterstaat dit jaar ook omhoog gegaan van jaarlijks 150 miljoen naar 350 miljoen.

