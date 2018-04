Rechtszaak over liquidatie Changachi in Utrecht loopt vertraging op

Dat werd donderdag duidelijk tijdens een inleidende zitting tegen twee verdachten van de vergismoord op Changachi (31) in Utrecht in 2017. De rechtszaak zal na de zomer worden behandeld.

Eind maart werd in dezelfde zaak Nabil B. gepresenteerd als kroongetuige. B zou de auto hebben geleverd die door de verdachten Guyno O. (25) en Ferrel T. (31) zou zijn gebruikt bij de liquidatie van Changachi op 12 januari vorig jaar.

De officier van justitie zei donderdag op de zitting nog niet over de verklaringen van B. te kunnen beschikken. Daardoor is het horen van getuigen nog niet mogelijk.

Een van de opties is om de geplande zittingsdagen in mei en juni hiervoor te gebruiken. Op 29 mei zal de volgende pro-formazitting in deze zaak plaatsvinden.

Opdrachtgevers

De advocaten van O. en T. willen ook graag beschikken over het gehele dossier van de zaak tegen een andere verdachte van betrokkenheid bij de moord op Changachi, Mohamed. Hij werd in december aangehouden.

Deze zaak loopt via het Landelijk Parket en die zijn tot nu toe nog niet bereid geweest het dossier vrij te geven.

De officier van justitie zei eerst dit dossier te willen doornemen en dan te bepalen welke stukken relevant zijn. De zaak tegen Mohamed richt zich namelijk op de opdrachtgevers van de moord en niet op de uitvoerders.

De rechtbank besliste dat het aan de officier is welke stukken er zullen worden toegevoegd.

Doelwit

Changachi werd begin vorig jaar doodgeschoten in de portiek van de flat waar hij woonde. Het eigenlijke doelwit was crimineel Khalid H., die in dezelfde flat woonde aan de Faustdreef in Utrecht als Changachi. De twee mannen die donderdag terechtstaan en ook Nabil B. worden verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van een moordpoging op H. twee dagen later.

Die mislukte omdat H. de politie tipte over een verdachte auto die bij hem in de straat zou staan. Na een wilde achtervolging werden Jerrel Z. en Marciano D. door de politie aangehouden als de auto crasht in Diemen.

Een derde inzittende van de auto, Justin Jap Tjong (25), weet voortijdig het voertuig te verlaten. Hij wordt op 31 januari 2017 doodgeschoten in Amsterdam. Mogelijk als vergelding voor de liquidatiepoging op H..

Taghi

De advocaten van kroongetuige B. maakten in maart bekend dat hun cliënt wroeging kreeg na de moord op Changachi. B. was een goede vriend van zijn familie en biechtte zijn daad aan hen op. De dreiging tegen zijn persoon werd zo groot dat hij in september naar de politie stapte.

Hij heeft in totaal 26 verklaringen afgelegd. Daarin heeft hij de mogelijke opdrachtgevers en betrokkenen van liquidaties en pogingen daartoe aangewezen. Sindsdien worden Ridouan Taghi (40) en Saïd Razzouki (45) internationaal gezocht.

Het OM ziet ze als kopstukken binnen de mocro-maffia en heeft een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor informatie die leidt tot hun aanhouding. Razzouki is de broer van Mohamed die vastzit.

Na de bekendmaking dat B. als kroongetuige zou optreden, werd zijn broer Reduan B. nog geen week later op 29 maart doodgeschoten in Amsterdam. Hiervoor zijn drie verdachten aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter.

Scekic

Taghi wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op H. en Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht. Het OM houdt er rekening mee dat hij bij meerdere moorden betrokken is.

De advocaat van Taghi, Ines Wezki, ontkent namens haar cliënt alle aantijgingen tegen zijn persoon.

