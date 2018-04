Waarschuwing voor onweer en hagel in midden van het land

Hierbij kan in korte tijd veel neerslag vallen en is er kans op hagel, aldus het weerinstituut, dat code geel heeft afgegeven. Later in de avond lossen de buien op.

Afgelopen avond en nacht trokken ook onweersbuien over het zuiden en midden van het land. Het leidde vooral in Zuid-Holland tot veel wateroverlast.

De temperatuur daalt komende nacht naar 7 tot 10 graden. Donderdag start droog en zonnig, maar in het zuiden is er al snel kans op een bui. Weeronline meldt dat in de middag de kans op bewolking vanuit het oosten toeneemt. Dat kan later op de dag leiden tot flinke regen- en onweersbuien met kans op hagel, wind en veel regen.

Richting het weekend loopt de temperatuur op en is er vaker ruimte voor de zon.

