Agente Groningen die op verkeerde persoon schoot vervolgd door OM

Het OM heeft berichtgeving van RTV Noord daarover bevestigd. Volgens het OM heeft de agente zich niet gehouden aan de regels die gelden voor gebruik van het dienstwapen.

De politie zocht op 8 april vorig jaar in de Uranusstraat in de stad een verdachte van huiselijk geweld, waarbij de verdachte met een vuurwapen had gedreigd. Hierna had hij de woning verlaten. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was de man als bijrijder in een auto vertrokken.

Even later zag de agente op de Minervalaan iemand die voldeed aan het signalement rijden op een scooter. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, maar de agente trok vervolgens haar wapen en loste enkele schoten.

De scooterrijder raakte niet gewond. De man bleek later niets met deze zaak te maken te hebben.

Intern onderzoek

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie is naar aanleiding van de geloste schoten een intern onderzoek gestart, onder andere om te bepalen of de schoten gericht waren, of dat het waarschuwingsschoten betrof.

De verdachte van het huiselijk geweldsincident heeft zich later op eigen initiatief gemeld bij de politie en is gehoord.