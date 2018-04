Oud-CDA'er krijgt jaar celstraf voor betrokkenheid bij drugslab

De rechtbank in Den Bosch acht Van der P. als verhuurder medeplichtig aan de productie van harddrugs en het treffen van voorbereidingshandelingen hiertoe.

De 52-jarige Van der P. werd vrijgesproken van het zelf produceren en het bezit van de drugs. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de verdachte toegang had tot het deel van de loods waar de drugs werden geproduceerd.

Experts omschreven het als een lab van industriële omvang. In totaal vond de politie er 21.500 liter en 1000 kilo gevaarlijke chemicaliën. In drie productieprocessen werd xtc, speed en grondstof gemaakt. Per dag kon er 150 kilo xtc en 100 kilo amfetaminepasta geproduceerd worden, met een geschatte dagomzet van 10 miljoen euro.

Risico's

De oud-CDA'er heeft altijd gezegd dat hij niet wist wat er in de loods gebeurde. Hij had die verhuurd aan een jongeman van wie hij alleen de voornaam kende en een huurcontract was er niet. Andere betrokkenen zijn niet gevonden in deze zaak.

Wel moet Van der P. zich ervan bewust zijn geweest dat daar illegale dingen gebeurden, stelt de rechtbank. Ook wordt het de verdachte kwalijk genomen dat hij de risico's van chemicaliënopslag en drugsproductie, zoals ontploffingsgevaar en het vrijkomen van giftige stoffen, niet heeft overwogen.

Gevolgen

De straf pakt veel lager uit dan de vijf jaar cel die de aanklager had geëist. De rechtbank houdt rekening met het feit dat de verdachte al gevolgen van zijn daad heeft moeten ondergaan. Zo is hij zijn functies verloren bij het CDA en een aantal verenigingen.

Ook is het erf van Van der P. een half jaar gesloten geweest.