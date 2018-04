Verdachte van liquidatie in Breda opnieuw aangehouden

De verdachte was in mei 2017 al eens aangehouden in de gevangenis in Grave, waar hij zat vanwege een andere zaak. Een paar dagen later besloot de rechter-commissaris echter dat er niet genoeg bewijs was om hem voor deze zaak nog langer vast te houden.

''Inmiddels heeft het onderzoeksteam nieuw materiaal gevonden dat de verdachte met het misdrijf verbindt'', bevestigt een poltiewoordvoerder tegenover NU.nl. ''Er zijn aanwijzingen dat hij betrokken is bij de dood van Van der Linde.''

De woordvoerder wilde geen uitspraken doen over zijn precieze rol. Op 17 maart 2017 werd in verband met deze zaak een 43-jarige man uit Sprundel als verdachte aangehouden. Hij zit nog in voorlopige hechtenis.

Motief

Piet S. maakte samen met Peter van der Linde deel uit van de vriendenkring van Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender. S. zou schulden hebben opgebouwd bij beiden.

Otto beschuldigde S. er eerder nog van dat hij het op zijn leven had gemunt. De oprichter van de motorclub denkt dat hij aan een moordaanslag is ontsnapt toen hij in februari naar het woonwagenkamp in Etten-Leur werd gelokt.

Schietincident

De politie kreeg op 6 januari vorig jaar rond 23.30 uur een melding van een buurtbewoner die in de omgeving van het Dijkplein en de Lunetstraat in Breda schoten had gehoord. Agenten die als eerste ter plaatse waren, zagen op het fietspad, net voorbij een bushalte, een zwaargewonde man liggen.

De dienders begonnen direct met reanimeren, wat later werd overgenomen door ambulanceverpleegkundigen. Het mocht niet meer baten: Van der Linde is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.