Twee mannen opgepakt voor liquidatie Zaandam in 2014

Nieuwe onderzoeksinformatie heeft geleid tot de aanhouding van de verdachten in Houten en Purmerend, laat de politie weten. De mannen zullen vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vier jaar geleden werd het slachtoffer op de Pieter Jelles Troelstralaan onder vuur genomen. Hulpdiensten rukten uit, maar konden niets meer voor hem betekenen. De auto die gebruikt werd bij de liquidatie, werd niet veel later brandend in Amsterdam aangetroffen.

Gillis maakte eind 2007 deel uit van een geweldadige groep criminelen die ongeveer tachtig overvallen, ramkraken en bedrijfsinbraken pleegde in heel Nederland. Gillis, die in Nieuw-West opgroeide, zou een van de leiders van de groep geweest zijn.

Liquidatie

Ook heerst volgens Het Parool binnen de recherche de overtuiging dat de man betrokken was bij de liquidatie van crimineel Redouan Boutaka in de kelder van een waterpijpcafé in de Van Woustraat in De Pijp. Hij zou de aanwezige klanten hebben bedreigd met een wapen terwijl Rida Bennajem het slachtoffer doodschoot. Ook Bennajem is geliquideerd.

De moorden op figuren uit de Amsterdamse onderwereld vloeien volgens justitie voort uit een bittere strijd tussen groepen criminelen.

