Kind omgekomen bij brand in woonwagen Arnhem

Het slachtoffer is minderjarig. "De identiteit wordt nog door de politie nog onderzocht", aldus de woordvoerder.

Het kind is door de brandweer uit de woning gehaald en "het lijkt waarschijnlijk dat het door de extreme hitte en rookontwikkeling is omgekomen".

De vader is de woonwagen nog ingegaan om het kind te redden, maar volgens een woordvoerder van de brandweer was het er te heet en stond er te veel rook. De vader en de moeder en een dochter die de woonwagen op tijd wisten te verlaten, worden onderzocht in een ambulance, omdat ze rook hebben ingeademd.

Volgens de brandweer ging het om een "hele heftige binnenbrand", waarbij de de brandweer niet direct de woonwagen in kon, vanwege de hitte en rookontwikkeling.

Ontruimd

De omliggende woonwagens aan de Ingenieur Molsweg zijn ontruimd en de brandweer is met meerdere eenheden aanwezig. Daarnaast is er ook een traumahelikopter opgeroepen.

De hulpdiensten werden woensdag rond 08.15 uur gewaarschuwd over de brand in de woonwagen. Inmiddels is het vuur wel onder controle. Vanwege de brand zijn zo’n tien omliggende woonwagens op het woonwagenkamp ontruimd.