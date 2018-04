Jongen (5) omgekomen bij brand in woonwagen Arnhem

De vader is de woonwagen nog ingegaan om het kind te redden, maar volgens een woordvoerder van de brandweer was het er te heet en stond er te veel rook. De vader, moeder en een dochter die de woonwagen op tijd wisten te verlaten, worden onderzocht in een ambulance, omdat ze rook hebben ingeademd. Een derde kind van het gezin was al buiten en bleef ongedeerd.

Volgens de brandweer ging het om een "hele heftige binnenbrand", waarbij de de brandweer niet direct de woonwagen in kon, vanwege de hitte en rookontwikkeling.

De brandweer kreeg aanvankelijk door dat er twee kinderen in de brandende woonwagen zouden zijn, maar dat bleek er een te zijn.

Ontruimd

De omliggende woonwagens aan de Ingenieur Molsweg zijn ontruimd en de brandweer is met meerdere eenheden aanwezig. Daarnaast is er ook een traumahelikopter opgeroepen.

De hulpdiensten werden woensdag rond 08.15 uur gewaarschuwd over de brand in de woonwagen. Inmiddels is het vuur wel onder controle. Vanwege de brand zijn zo’n tien omliggende woonwagens op het woonwagenkamp ontruimd. De geëvacueerde bewoners worden door bekenden in de buurt opgevangen.

Zodra het nablussen is afgerond gaat de politie onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. De woonwagen kan als verloren worden beschouwd, omliggende woonwagens hebben vermoedelijk niet heel veel schade opgelopen. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen naar hun woning, is nog onduidelijk.