Gelderland heeft geen geld voor verbinding Oostvaardersplassen en Veluwe

Een corridor tussen de Oostvaardersplassen en de Gelderse Veluwe wordt genoemd als een optie om de problemen met de grote grazers in het Flevolandse natuurgebied op te lossen, maar de provincie Gelderland gaat dat niet doen.

Dat laten Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag weten naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren over de kwestie.

Eind deze maand wordt een rapport verwacht dat op verzoek van de provincie Flevoland is gemaakt over nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. In dat omheinde gebied gaan nu veel edelherten, heckrunderen en konikpaarden dood, omdat er in de winter te weinig voedsel voor ze is.

Bij de opening van de Oostvaardersplassen was het de bedoeling dat er een corridor met Gelderland zou komen. Door allerlei oorzaken is dat er nooit van gekomen. Gelderland stelt dat het Rijk de 'robuuste verbinding' in 2010 heeft geschrapt. Zo'n verbinding past nu niet meer in het Gelderse natuurbeleid.

Gelderland heeft op andere plekken rond de Veluwe wel poorten aangelegd zodat edelherten zelfs naar Duitsland kunnen trekken.