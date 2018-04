Voor dodelijke straatrace veroordeelde piloot vertrekt bij Transavia

Dat bevestigt een woordvoerder van Transavia aan NU.nl na eerdere berichtgeving van NH Nieuws.

Eerder had de rechtbank in Amsterdam bepaald dat Transavia de man niet mocht ontslaan. "Transavia en de persoon in kwestie zijn overeengekomen dat het dienstverband op korte termijn eindigt. Tot die tijd werkt de werknemer ook niet voor ons", luidt de reactie van de luchtvaartmaatschappij.

Piloot Casper van W. werd in november veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging. Hij had met zijn vader in maart 2016 door Loosdrecht geracet. Die reed daarbij een 19-jarige vrouw dood en werd veroordeeld tot vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar.

Ontslag

Naar aanleiding van dat incident en de publieke verontwaardiging wilde Transavia de piloot ontslaan. Die stapte daarop echter naar de rechter, die in februari bepaalde dat ontslag niet mocht, mede omdat Transavia wist van het incident toen de piloot werd aangenomen.

"Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen betekent niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen. Bovendien was het ongeval al bekend toen Transavia hem in vaste dienst nam", aldus de rechtbank toen.

Transavia ging tegen die uitspraak in hoger beroep, maar dat is nu van de baan. "Het hoger beroep is daarmee inderdaad niet langer nodig", aldus de woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Op verdere details omtrent het vertrek wil ze niet ingaan.

