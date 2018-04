Verdachten liquidaties Kerkdriel en Krommenie pas eind dit jaar voor rechter

Voor de behandeling van de omvangrijke zaak, die zich afspeelt tegen de achtergrond van wat de 'mocro-oorlog’ wordt genoemd, worden drie weken uitgetrokken. Dat bleek dinsdag tijdens een zogeheten regiezitting in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Ook eind juni staat een niet-inhoudelijke zitting gepland om de stand van het onderzoek te bespreken.

Omar L., Hicham M. en Don Victor M. staan onder meer terecht voor hun rol bij de moord op Eaneas L. in Krommenie in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel datzelfde jaar en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016.

Justitie kwam de mannen op het spoor nadat de beveiliging was gekraakt van zogenoemde PGP-telefoons en van in Canada opgestelde servers van het Nederlandse telefoonbedrijf Ennetcom, die in april 2016 in beslag werden genomen. Daardoor kwam een schat aan voorheen versleutelde informatie beschikbaar.

De advocaten van Omar L. en Hicham M. menen echter dat er eerst meer onderzoek gedaan moet worden naar deze data. ''Meer dan de informatie van Ennetcom heeft justitie niet tegen mijn cliënt", aldus de advocaat van L. De rechtbank beslist eind deze maand in hoeverre daar extra onderzoek naar moet komen.

Vergismoord

Broer Youssef van verdachte L. werd in 2012 geliquideerd tijdens een 'wildwest' in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Het vermoedelijke doelwit van deze aanslag, Benaouf A., wist te ontkomen. Deze 'vergismoord' op Stefan Eggermont wordt gezien als een dieptepunt in de onderwereldoorlog.

Ook op L. is waarschijnlijk ooit een aanslag beraamd, maar daarbij werd een verkeerde, onschuldige man doodgeschoten.

Eaneas L., de man die verdacht werd van betrokkenheid bij deze vergismoord, is november 2015 doodgeschoten in Krommenie. Hij zou hebben behoord tot de groep van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha, een van de sleutelfiguren in de gangsteroorlog.

Op Oudjaarsdag 2015 werd de 27-jarige Chahid Yakhlaf in Kerkdriel met automatische wapens onder vuur genomen. Yakhlaf, ook een prominente speler in de Amsterdamse onderwereld, overleefde dat niet.