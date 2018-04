Tuchtklacht tegen Ferd Grapperhaus tijdens periode als advocaat ongegrond

Dat heeft de raad van discipline in Amsterdam bepaald.

De huidige minister was destijds advocaat bij Allen & Overy. In die hoedanigheid stond hij KPMG Meijburg bij in een ontslagzaak tegen fiscalist Karim Aachboun, die bij de top van dat adviesbureau in ongenade was gevallen.

Aachboun diende een tuchtklacht in omdat Grapperhaus volgens hem misleidende informatie had verstrekt aan de rechter.

Grapperhaus' advocaat Willem van Baren noemt de uitspraak ''duidelijk. Ik hoop dat de zaak hiermee is afgedaan".