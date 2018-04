Korpschef: Partydrugs moeten af van 'normaal' imago

Dat zei hij dinsdag op een internationale politietop in Rotterdam.

"Je ziet nu veel twintigers en dertigers die doordeweeks erg gezond leven met yoga, smoothies en fitness", aldus Akerboom. "Maar in het weekend nemen ze cocaïne en pillen. Op deze manier wordt drugsgebruik genormaliseerd en zelfs geromantiseerd. Van dat imago moeten we af."

Volgens Akerboom hebben dit soort gebruikers niet in de gaten dat zij een systeem in stand houden dat wordt gekenmerkt door extreem geweld. Hij wijst erop dat het aantal doden als gevolg van drugsgebruik de afgelopen jaren flink is toegenomen.

Normbesef

De korpschef wil verder meer internationale en Europese samenwerking als het gaat om de bestrijding van drugshandel.

Ook minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie deelt de zorgen van Akerboom. "Er is een economy of drugs ontstaan met een ondermijnende werking op alle aspecten van onze samenleving", stelt hij. "Deze economy of drugs bedreigt onze legale economie. Maar hij bedreigt tevens ons normbesef, onze moraal en onze veiligheid."

Hogere straffen

De bewindsman vindt het verwerpelijk dat sommige gebruikers drugs associëren met een 'happy time'. "Ik accepteer die acceptatie niet", beklemtoont hij. "Achter een pil of 'lijntje’ schuilt een wereld van keiharde criminaliteit; liquidaties, witwassen, corruptie, fraude en milieucriminaliteit. Drugs zijn het fundament van een ondermijnend systeem, en de acceptatie van drugs maakt de drempel lager om dat systeem in stand te houden."

Het Openbaar Ministerie (OM) zal vaker hogere straffen gaan eisen voor stelselmatige in- en uitvoer van drugs. Ook zijn investeringen nodig om geldstromen van drugsbendes te kunnen achterhalen en kan er nog meer worden samengewerkt met andere landen.

Drugsbestrijders uit 120 landen zijn bijeen in Rotterdam om van elkaar te leren en afspraken te maken over de aanpak van drugshandel en -productie.

