Deel onderzoek van kindermisbruik verdachte man overgedragen aan België

De man die in 2009 in de finale van Holland's Got Talent stond, wordt in België vervolgd voor het maken en verspreiden van kinderporno. In Nederland moet hij zich verantwoorden voor het misbruik van dertien jongens in Nederland, India en Kroatië.

Dit bleek dinsdag tijdens de derde inleidende zitting in de zaak tegen De R., die er zelf niet bij was. Het onderzoek naar het misbruik, dat zou hebben plaatsgehad tijdens gitaarlessen en workshops die De R. gaf, is nagenoeg voltooid.

Begin juli volgt nog een vierde regiezitting, waarna de zaak na de zomer inhoudelijk wordt behandeld. Twee misbruikzaken worden achter gesloten deuren behandeld, omdat de Noord-Hollander ten tijde daarvan zelf nog minderjarig was.

Pseudoniem

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde in januari al dat de Belgische recherche in een ander onderzoek was gestuit op een pseudoniem, dat volgens de Nederlandse politie een van de aliassen was waarvan De R. zich op internet bediende.

Dinsdag beperkte de aanklager zich tot de mededeling dat een deel van het onderzoek was overgedragen aan het buitenland, maar advocaat Sander Orsel bevestigde dat het om België gaat. Inhoudelijk onthield hij zich verder van elk commentaar.

Aanhouding

De R. werd afgelopen zomer aangehouden, nadat zijn naam was opgedoken in een onderzoek naar kinderporno elders in het land. In het onderzoek bijten deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut zich al maanden stuk op de beveiliging die hij aanbracht op drie versleutelde computerschijven.

Zelf heeft De R. gezegd dat hij de codes niet meer weet. Justitie vermoedt dat hij ze ''onder de pet" houdt, omdat er mogelijk belastend materiaal op staat. De strafzaak gaat 3 juli verder.