Waarschuwing voor onweer in oosten vanaf eind van middag

Volgens het KNMI trekken over het zuidoosten van het land de zwaarste onweersbuien en blijft het in het noorden droog. De modellen van Weeronline laten echter zien dat ook het noordoosten last krijgt van onweer.

Tijdens zo'n onweersbui is er ook kans op hagel en windstoten van rond de 75 kilometer per uur. Daarnaast kan er veel regen in korte tijd vallen. "We hebben het dan over 10 tot 20 milimeter in een tijdsbestek van een tot twee uur", vertelt een woordvoerder van Weeronline.

De woordvoerder verwacht dat er dinsdag met code geel ook nog gewaarschuwd gaat worden voor de onweersbuien. Het KNMI durfde daar nu nog geen uitspraak over te doen.

"De buien trekken 's avonds westwaarts, maar de activiteit is dan minder", vertelt de woordvoerder van Weeronline.

Temperatuur

Of de onweersbuien er daadwerkelijk komen hangt af van de temperatuur die dinsdag wordt bereikt. "In het oosten en noordoosten wordt met zo'n 20 graden de hoogste temperatuur bereikt, daarom is daar de kans op onweersbuien het grootst", zegt de woordvoerder.

Tot en met vrijdag blijft het weer wisselvallig, met kans op buien. "Die zullen wel minder zwaar zijn dan dinsdag het geval is", aldus de woordvoerder. "We hebben weer een mooi weekend in het vooruitzicht. Er is dan meer zon en de buienkans neemt af."