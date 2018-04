Fraudeurs lichten NS voor honderdduizenden euro's op

Het gaat om mensen die via bedrijfjes hebben gefraudeerd met NS-Business Cards. Zij vroegen tientallen kaarten aan die regelmatig werden gebruikt, maar betaalden nooit voor de gemaakte reiskosten.

NS heeft naar eigen zeggen ook al bijna 100.000 euro met succes teruggevorderd op zo'n vijftig mensen die eerder op grote schaal misbruik maakten van de vertragingsregeling. Reizigers die vertraging oplopen kunnen geld terugvragen, maar deze mensen bleken dat te doen voor reizen die ze helemaal niet hadden gemaakt.

Inmiddels is het grootste deel van het geld terugbetaald, bevestigt NS na berichtgeving in het AD. Tegenwoordig is deze vorm van fraude volgens NS niet meer mogelijk, omdat bij het indienen van een verzoek automatisch wordt gecontroleerd of iemand wel was ingecheckt op het genoemde traject.

