Het slachtoffer raakte fataal gewond en werd naar het ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie.

De schietpartij had plaats in een shishalounge aan de Laan van Meerdervoort. Tot nu toe zijn geen aanhoudingen verricht in deze zaak.

De politie zoekt getuigen of mensen die meer informatie hebben over de schietpartij of de ruzie die eraan vooraf ging.