Opnieuw aanhoudingen voor mishandelen mannen in Dordrecht

Alle mannen zijn woonachtig in Dordrecht, laat de politie weten. Eerder werden al twee jongens van veertien en zestien jaar oud aangehouden, zij zitten nog vast.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit, het onderzoek richt zich op een groep waar de jongens bij horen. De twee slachtoffers hadden beiden een afspraak gemaakt via de datingapp Grindr, die zich richt op homoseksuelen. Een man is in de nacht van vrijdag 30 maart op zaterdag 31 maart belaagd op de plek waar hij had afgesproken, hij is hierbij lichtgewond geraakt.

De tweede man kon in de nacht van zaterdag 31 maart op zondag 1 april net ontkomen voor hij mishandeld werd. Beiden hebben aangifte gedaan.

Antihomogeweld

Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff zei eerder dat het om anti-homogeweld gaat, wat de politie nog niet kan bevestigen. "Zaken als het motief worden nog volop onderzocht", aldus een woordvoerder.