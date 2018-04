Opnieuw medewerker Rabobank aangehouden voor tippen overvallers

De man is 's ochtends om 7.00 uur opgepakt in zijn woning in de stad, meldt de politie. Hij wordt verhoord.

De politie verdenkt de man van het doorspelen van informatie aan de overvallers. Hij zou hiervoor de interne systemen van de Rabobank geraadpleegd hebben.

In de zaak van de overval van Bladel zijn eerder al twee verdachten aangehouden, te weten een man van 24 en een man van 32 uit Breda. Zij hebben de overval vermoedelijk uitgevoerd.

Ook een 25-jarige man zou de 78-jarige vrouw hebben overvallen op de bewuste 7 september 2017. Hij werd eerder dit jaar echter dood aangetroffen in een flat in Breda.

Serie overvallen

Bij de overval werd het 78-jarige slachtoffer zwaar toegetakeld. Hoewel ze twee maanden eerder een groot bedrag had opgenomen, was er op dat moment geen geld meer in huis.

Eerder maakte de politie al bekend te vermoeden dat de overvallers van de bejaarde vrouw in Bladel deel uitmaken van dezelfde dadergroep die vorig jaar ook overvallen pleegde in Venlo en Roosendaal. Hier zijn eerder al twee medewerkers van de Rabobank voor aangehouden.

Zo werd een echtpaar uit Roosendaal op 7 juli na thuiskomst van de bank door drie mannen beroofd van 20.000 euro. Op 19 juli werd op die manier een 63-jarige Duitser in Venlo beroofd van 100.000 euro.

Zundert

De politie wist op 28 juli een overval in Zundert te verijdelen en arresteerde vijf overvallers plus de 25-jarige bankmedewerker Lorenzo J.. De bende zit sindsdien vast. De tweede bankmedewerker werd in september vorig jaar aangehouden.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.