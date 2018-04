Buien brengen maandag vrijwel zeker Saharazand met zich mee

Dat stellen de diverse weerdiensten.

Zolang het droog blijft, is de aanwezigheid van Saharazand nauwelijks te merken. Maar als het gaat regenen, kan het leiden tot een laagje zand op auto’s of tuinmeubelen. In landen rond de Middellandse Zee komt dit met grote regelmaat voor; in Nederland is het ongebruikelijker.

"Dankzij de warme lucht uit het zuiden hadden we in het weekend die hoge temperaturen en zon", stelt Wilfred Janssen van Weerplaza. "Maandag zorgt het stof echter voor de flinke bewolking. De zon kan hoog in de lucht niet door de laag Saharazand heen breken."

Vooral in het westelijk deel van het land kan het maandagmiddag en -avond gaan regenen.

Drukke wasstraten

"Het gaat dan niet om grote overlast. Maar de wasstraten gaan het ongetwijfeld later deze week wel druk krijgen." Bij enkele felle buien is ook kans op onweer en hagel, voorspelt Weeronline. In Groningen en Drenthe is maandag de kans op buien klein.

"De hele week blijft er wat Saharazand aanwezig in de atmosfeer en daarbij blijft ook de kans op enkele buien", denkt Jaco van Wezel van Weeronline. Het KNMI verwacht echter dat de overlast dinsdagochtend voorbij zal zijn. "Daarna is de lucht door een nieuw front weer schoongeveegd”, stelt een woordvoerder.

