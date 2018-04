Woningen Berkel en Rodenrijs enige tijd ontruimd na vondst verdacht pakketje

Het bevatte volgens explosievendeskundigen een nog onbekende instabiele stof, laat een woordvoerster van de politie weten. Er is een monster genomen dat zal worden onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed zo'n vier uur lang onderzoek naar het pakketje, dat op een parkeerplaats in het Kwelderplantsoen lag. Onduidelijk is of het bewust of onbewust is achtergelaten. De politie gaat onderzoek doen naar de herkomst.

Een buurtbewoner vond het pakketje. Twintig omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn weer thuis, aldus de politie.