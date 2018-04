Rabobank Oudenbosch weer open na grote kluisjesroof

De gesprekken met klanten die slachtoffer zijn geworden van de kluiskraak, lopen nog steeds. Dit laat een woordvoerder van de Rabobank aan NU.nl weten.

Via inventarisatieformulieren wordt in de eerste instantie gekeken of iets ontbreekt uit de kluizen. Is dit het geval, moet de klant via foto's bewijzen dat de missende voorwerpen daadwerkelijk in de kluis hebben gelegen. Dit proces neemt veel tijd in beslag, aldus de woordvoerder.

Honderden kluisjes zijn opengebroken, met meer dan vijftig klanten is een gesprek gevoerd. Er wordt nog gekeken hoe de bank dit proces kan bespoedigen.

De totale omvang van de schade is nog niet bekend. Tot 45.000 euro zijn de verdwenen spullen verzekerd.

Professionele kraak

Uit de eerste bevindingen van het politieonderzoek bleek al dat de inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd is.

"Het heeft alle schijn van een klassieke kraak, die professioneel is uitgevoerd. Dit doe je niet zomaar eventjes als gelegenheidsdief. Het is voorbereid en nauwgezet uitgevoerd", aldus de politiewoordvoerder eerder.