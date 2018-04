Taakstraffen voor mishandeling Arnhem, antihomogeweld niet bewezen

De zaak kreeg veel landelijke aandacht omdat de seksuele geaardheid van het stel een reden voor de verdachten zou zijn geweest om in de aanval te gaan. De rechter oordeelt dat de daders er niet op uit waren om vanuit homohaat te handelen.

Het Openbaar Ministerie (OM) nam discriminatie niet mee in de strafeis, maar volgens de advocaat van de slachtoffers zouden de verdachten homofobe beledigingen hebben gebruikt bij de mishandeling. De rechter zegt het wel aannemelijk te vinden dat er met woorden als "homo" en "flikker" is geroepen, maar dat homofobie niet bewezen is.

Het incident ontstond op de Nelson Mandelabrug in Arnhem door opmerkingen die heen en weer gingen tussen het stel en de jongens.

Bovendien zou een van de slachtoffers zijn geslagen met een betonschaar, waardoor hij vijf tanden verloor. De rechter oordeelt dat niet bewezen kan worden dat de betonschaar hiervoor is gebruikt. Het is aannemelijk dat een van de jongens, een getraind kickbokser, de tanden met zijn vuist uit heeft geslagen.

Taakstraf

De opgelegde straffen vallen lager uit dan de strafeis. De hoogste taakstraf is voor een 17-jarige verdachte. Tegen hem werd 180 uur taakstraf geëist wegens het plegen van openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg bij een van de slachtoffers. Hij krijgt 160 uur opgelegd.

Tegen de andere twee 17-jarigen werd 120 uur taakstraf geëist voor openlijk geweld. De 15-jarige verdachte hoorde 120 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk tegen zich eisen. Alledrie krijgen 80 uur opgelegd.

De slachtoffers krijgen een schadevergoeding van 4.276,61 euro en 577,23 euro, waarvoor de daders aansprakelijk zijn gesteld.

Homofoob

De advocaat van het homostel, Sidney Smeets, was eerder ontstemd over het feit dat het OM de vermeende homofobe beweegreden van de misdaad niet had meegenomen in de strafeis.

"Mijn cliënten kwamen de jongens tegen en zijn uitgescholden voor homo, flikker en vies omdat zij zichtbaar homo waren", zegt Smeets. "Zij zijn achtervolgd en door de jongens mishandeld."