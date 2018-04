Politie weet nog niet hoe lichaam baby op balkon Schiedam terechtkwam

Naar aanleiding van de melding van de bewoners van de flat aan de Stationsstraat, is de politie zaterdagmiddag rond 16.00 uur ter plekke gegaan. Het politieonderzoek is momenteel nog in volle gang.

Het is onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden en hoe lang het kind op het balkon heeft gelegen. Ook is nog onbekend of de baby een jongetje of meisje was en wie de ouders van het kind zijn.

De politie herhaalt het dringende verzoek aan de ouders om zich te melden.

De politie maakt zich vooral zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij medische of psychische hulp nodig.