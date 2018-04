Tien opgepakte leden No Surrender Haarlem weer vrijgelaten

De politie bevestigt zondag dat de laatste verdachte zaterdagmiddag vrij werd gelaten.

De tien mannen (van 17 tot 55 jaar) werden aangehouden omdat ze de Opiumwet zouden hebben overtreden. De burgemeester heeft het pand gesloten. Er was "meer dan vermoedelijk" sprake van harddrugs en verboden wapens in het clubhuis.

Het clubhuis van No Surrender staat op gemeentegrond en clubhuizen van motorclubs zijn in de gemeente Haarlem niet toegestaan. Nu bovendien blijkt dat zich in het pand criminele activiteiten voordoen, wil de gemeente er onmiddellijk een eind aan maken.

De aanpak van motorclubs heeft een hoge prioriteit voor de politie. Die stelt dat outlaw bikers regelmatig betrokken zijn bij criminele of ondermijnende activiteiten.

Emmen

In januari 2017 werd het clubhuis van No Surrender in Emmen gesloten vanwege criminele activiteiten. De locoburgemeester van Emmen, Bouke Arends, moest onderduiken nadat hij tot de sluiting besloten had.

Twee maanden na de sluiting kreeg Arends toen het advies van de politie om niet meer thuis te slapen. Bij politie en justitie waren signalen binnengekomen dat mensen het op hem gemunt hadden.

Arends trok naar het buitenland en keerde na drie weken weer terug. Hij zei dat hij zich een volgende keer "niet zomaar opzij zou laten zetten".

