Warmterecord voor 7 april met 21,6 graden in De Bilt

Het oude record stond op 21,2 graden in 2014 en 1969. In Arcen (Limburg) werd het het warmst: 24,3 graden, zo meldt Weeronline.

Zondag wordt het waarschijnlijk opnieuw een officiële warme dag, maar tot een dagrecord in De Bilt komt het dan niet. Weeronline verwacht een maximumtemperatuur van 20,4 graden. Het record voor 8 april staat op 22,6 graden, gemeten in 1969.

Na het weekend wordt het iets minder warm, met gemiddeld 17 à 18 graden.

Meteorologen spreken van een warme dag als de maximumtemperatuur 20 graden of hoger is. Bij 25 graden of hoger is er sprake van een zomerse dag en bij 30 graden of hoger een tropische dag.

Vorig jaar bereikte het kwik al op 28 maart voor het eerst de 20 graden. In april is er gemiddeld drie dagen sprake van een warme dag.

