Eerste warme dag van het jaar na meting van 20 graden in De Bilt

Het warmst werd het tot dusver op weerstation Twenthe met 22,3 graden.

Doordat veel mensen naar de Keukenhof trekken staan op de wegen rond Lisse files.

Zondag wordt het in het oosten en zuiden van het land 20 tot lokaal 24 graden. In het westen en in delen van Friesland wordt het 17 tot 19 graden. Op de Wadden wordt het dan 15 graden. Zondagmiddag kan een koude zeewind ervoor zorgen dat het in de kustprovincies koeler aanvoelt.

Maandag

Ook maandag blijft het zonnig en komt de temperatuur wat verder landinwaarts boven de 20 graden. In het westen van het land blijft het kwik tussen de 16 en 18 graden steken.

Meteorologen spreken van een warme dag als de maximumtemperatuur 20 graden of hoger is. Bij 25 graden of hoger is er sprake van een zomerse dag en bij 30 graden of hoger een tropische dag.

Vorig jaar bereikte het kwik al op 28 maart voor het eerst de 20 graden. In april is er gemiddeld drie dagen sprake van een warme dag.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 20°C 9°C N 2 Maandag 20°C 10°C O 3 Dinsdag 18°C 8°C O 4 Woensdag 17°C 6°C NO 3 Donderdag 18°C 8°C O 4

