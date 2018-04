Aantal arrestaties na vondst drugslab Zuidlaren komt uit op zes

De verdachten, drie mannen en drie vrouwen, komen uit Groningen, Loppersum en Emmen. Van twee verdachten is geen vaste woon- of verblijfplaats bekend.

De politie was tot de inval overgegaan na tips over de aanwezigheid van een een hennepkwekerij in het pand. Er werden ook ruim driehonderd hennepplanten en ongeveer tienduizend hennepstekken aangetroffen.

Naast de hennepplanten trof de politie vrijdag een grote hoeveelheid chemicaliën aan in Zuidlaren.

Omdat het om veel gevaarlijke stoffen gaat, riep de politie de hulp van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) in. Deze specialisten controleerden, in samenwerking met het ambulancepersoneel, eerst de zes aangehouden verdachten op eventuele gezondheidsrisico’s. Ook een paar agenten zijn nagekeken. Het team zorgt ook voor de afvoer van de stoffen.

Naast de inval in de loods heeft de politie vrijdag ook een woning in Emmen doorzocht. Er zijn vier auto's, telefoons en contant geld in beslag genomen.

