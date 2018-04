'Familiegraf van 5.500 jaar oud gevonden in Tiel'

Het graf verkeert volgens de omroep in een uitzonderlijk goede staat.

De vondst is vorig jaar al gedaan, maar werd tot nu stil gehouden. Vanaf dinsdag is een deel van de vondsten permanent te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

In het graf liggen tenminste acht personen, maar een stadsarcheoloog van de gemeente Tiel geeft aan dat het er ook tien of elf kunnen zijn. Een fysisch antropoloog laat aan Omroep Gelderland weten dat er in ieder geval twee kinderen en zes volwassenen in het graf liggen.

Zo'n vijftig archeologen deden onderzoek vanwege de uitbreiding van het bedrijvenpark. Behalve graven uit de steentijd zijn er ook sporen gevonden van nederzettingen. Ook zijn er 2.500 bronzen voorwerpen uit de grond gehaald, waaronder een zeldzame Romeinse zalfpot met afbeeldingen van liefdesgoden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!