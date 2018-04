OM vroeg Italië om advies hoe om te gaan met mocro-maffia

Zo is de Italiaanse onderzoeksrechter Nicola Gratteri geconsulteerd. Dat stelt VPRO's Bureau Buitenland in de uitzending vrijdag.

Gratteri is één van de bekendste maffiabestrijders in Italië en auteur van vele boeken over misdaadbestrijding. Hij zegt in het programma dat hij Nederland heeft geadviseerd om geen tijd te verliezen en speciale wetten aan te nemen.

Woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket van het OM bevestigt dat er contact is geweest met Gratteri. En niet alleen met hem, maar met meerdere Italiaanse justitiële autoriteiten.

Het OM wilde ''meer inzicht krijgen in hoe politie en justitie in Italië met dergelijke liquidaties omgaan". Maar het OM wil vanwege de gevoelige aard van dit dossier verder geen inhoudelijke mededelingen doen.

Beperkte beveiliging

Reduan B. kreeg sinds 23 maart, toen bekend werd dat zijn broer zou gaan getuigen, een 'beperkte vorm' van beveiliging, liet het OM eerder weten. B. had volgens het OM na overleg zelf gekozen voor deze "beperkte maatregelen".

Het overleg werd gevoerd nadat het OM naar buiten bracht dat er in december een zogeheten kroongetuigeregeling was getroffen met Nabil B.. Hij was zelf betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi en bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Khalid H., beide in 2017 in Utrecht.

Nabil B. had wroeging gekregen na de dood van Changachi omdat hij goed bevriend was met de familie van het slachtoffer. Na de moord werd hij vanuit de eigen groep ernstig bedreigd, omdat hij als ''een risico" werd gezien vertelde zijn advocaat tijdens een pro-formazitting.

De dreiging en een knagend geweten was reden voor de 30-jarige Nabil B. naar justitie te stappen. Hij heeft inmiddels 26 verklaringen afgelegd over opdrachtgevers en betrokkenen bij liquidaties, voorbereidingen hierop en mislukte pogingen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!