Te zware mensen geweigerd bij erewacht dodenherdenking Waalsdorpervlakte

In de notulen van een ledenvergadering van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp staat dat "een aantal leden van de erewacht een te fors postuur begint te krijgen. Er komen geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnen. Om dit te voorkomen, zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven."

Het besluit werd vorig jaar al genomen, maar pas nu doet een oud-lid van de erewacht zijn verhaal bij de omroep. Hij stelt boos te zijn omdat hij nu een andere taak, namelijk meehelpen in de catering, toebedeeld heeft gekregen.

'Waarschuwing'

Volgens de secretaris moeten die woorden echter anders worden geïnterpreteerd: ze zijn volgens haar een waarschuwing: ''Kijk uit dat je niet te dik wordt, anders pas je niet meer in de overalls". Broer ontkent dat iemand vanwege diens postuur ooit een plek in de erewacht is ontzegd.

Overalls zijn er tot maat 60. "Dat is een flinke maat", aldus Broer. In totaal zijn er tachtig leden en vijftien plekken in de erewacht. Voor elk denkbare maat een overall regelen, gaat te ver, vindt ze. "Tot hoever moet je gaan?"

Respectvol

De opmerkingen en klachten komen van de leden zelf, zegt Broer. "Het is niet respectvol als de knopen er bijna afspringen. En we willen de mensen zelf ook beschermen."

Het bestuur van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp laat daarnaast aan Omroep West weten dat het "niet mooi oogt" als er forse mensen in de erewacht staan.

Aan de herdenking op de Waalsdorpervlakte, bekend om de enorme Bourdonklok, doen jaarlijks vele duizenden mensen mee.

