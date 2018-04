'Omwonenden verzetten zich tegen elke verdere uitbreiding Schiphol'

Eerst moeten tienduizenden vakantievluchten worden verplaatst naar Lelystad. Dat schrijft dagblad Trouw.

Het huidige 'vliegplafond', 500.000 vliegbewegingen per jaar, is bijna bereikt. Schiphol wil dat de overheid dit plafond zo snel mogelijk naar boven bijstelt. Maar de bewoners, die een belangrijke stem hebben in de Omgevingsraad Schiphol, geen hier niet meer akkoord.

Het huidige plafond geldt in principe nog tot 2020. De bewoners ergeren zich dat de overheid en Schiphol eerdere afspraken niet nakomen. Zo zouden de vakantievluchten naar Lelystad worden verplaatst. Maar het kabinet stelde onlangs juist de opening van Lelystad uit tot 2023.

Over ons lijk

De eerder in de Omgevingsraad toegezegde 'geluidsarme startprocedures' en het verlagen van het aantal nachtvluchten is niets terecht gekomen, stelt woordvoerder Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in Trouw. "Over ons lijk", zegt hij.

Het is de derde keer in korte tijd dat bewoners botsen met Schiphol. De omwonenden kondigden eerder deze week aan naar de bestuursrechter te stappen omdat de controles op de geluidshinder die het vliegverkeer vanaf Schiphol veroorzaakt niet goed zouden worden uitgevoerd.

Ook eisen zij dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) ingrijpt bij overtredingen, iets dat de ILT nu niet kan omdat het bestraffen van overtredingen niet bij wet is vastgelegd.

Gezondheidsklachten

Een samenwerkingsverband van veertien gemeenten stelde half maart veel last te hebben van vooral het nachtelijke vliegverkeer van en naar Schiphol. Zij constateren dat de luchthaven al drie jaar het vastgestelde plafond van 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren overschrijdt.

Dit leidt onder meer tot veel geluidshinder waartegen de ILT zou moeten optreden. Bewoners hebben last van de slaapverstoring en gezondheidsklachten, mede als gevolg van de geluidsoverlast.

Geluidshinder Lelystad

De opening van Lelystad is uitgesteld omdat veel gemeenten, natuurliefhebbers en bewoners in Overijssel, Gelderland en Flevoland zich verzetten. Zij vrezen een onacceptabel toename van de geluidsoverlast. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Instrastructuur stelde in februari de uitbreiding uit tot 2020 omdat de bewindsvrouw naar eigen zeggen meer tijd nodig heeft om onderzoek te doen naar de potentiële geluidshinder.

Tegen de zomer komt er een 'belevingsvlucht' van een testtoestel die omwonenden moet laten merken hoeveel geluidshinder de toestellen die extra gaan vliegen op Lelystad Airport veroorzaken.

Tegelijkertijd is er veel onduidelijkheid over het aantal vliegbewegingen dat wordt verwacht voor Lelystad Airport. Ook dit besluit is van invloed op de verwachte geluidshinder als de capaciteit van Lelystad wordt uitgebreid.

