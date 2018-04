Nederlands gevechtsvoertuig schiet per ongeluk bij oefening op militairen

Het incident, dat plaatsvond op 22 maart, zou ontstaan zijn door concentratieverlies. Dit meldt het ministerie van Defensie na uitgebreid onderzoek.

"Defensie gaat dit voorbeeld gebruiken in de opleidingen en opnemen in veiligheidsbriefings voorafgaande aan schietoefeningen", staat in een op donderdag gepubliceerde verklaring.

Defensie kwam eerder al zwaar onder vuur te liggen nadat twee militairen in Mali overleden tijdens een oefening met een mortier. Zowel de veiligheid van de granaten als de medische gezondheidszorg was niet op orde, concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in september vorig jaar.

Ossendrecht

Ook een dodelijk ongeval tijdens een schietoefening in Ossendrecht in 2016 zorgde voor een storm van kritiek. Een 35-jarige instructeur in opleiding kwam om het leven toen hij werd getroffen door kogels op de oefenlocatie van de politieacademie. Hij stond op het moment dat een deelnemer vuurde in de gang achter het doel en achter een dunne niet-kogelstoppende wand.

Vorige week stuurde Defensie daarom een plan van aanpak naar de Kamer met maatregelen die genomen worden om de veiligheid in de organisatie te verbeteren.

