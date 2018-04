Amsterdamse Noord-Zuidlijn gaat definitief op 22 juli rijden

Dat hebben de betrokken partijen donderdag besloten.

Eerder was het nog onduidelijk of de Amsterdamse metro op 22 juli ging rijden. Volgens deskundigen moet er nog veel gebeuren voordat de nieuwe metrolijn Amsterdam-Noord met de Zuidas kan verbinden. Zo zouden de betrokken organisaties onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. De deskundigen hadden de gemeente daarom geadviseerd om de openingsdatum van 22 juli nog niet vast te leggen.

De betrokken partijen zeiden donderdag dat ze er vertrouwen in hebben dat dit nu op een veilige manier kan. "It giet oan, maar de vlag gaat nog niet uit", laat vervoerswethouder Pieter Litjens van Amsterdam weten. "Dit blijft een project dat tot het allerlaatste moment razend spannend is."

Kinderziektes

Vervoersbedrijf GVB waarschuwt dat reizigers rekening moeten houden met kinderziektes, zoals verstoringen, die zich naar verwachting "zeker in het eerste half jaar'" voordoen.

Aanvankelijk was het de bedoeling in de spits twaalf keer per uur te rijden, maar dat wordt nu tien keer per uur. In de avonduren gaat de metro om de zeven tot acht minuten. De gemeente deed vorige maand al een voorstel tot het terugbrengen van de frequentie om onder meer de veiligheid te kunnen garanderen.

Testreizigers

Vanaf 22 juli moet blijken hoe de Noord-Zuidlijn functioneert in samenhang met het bestaande netwerk. Dat kan niet vooraf worden getest. Het vervoersbedrijf verwacht dat dit niet probleemloos zal verlopen en houdt rekening met problemen in de actuele reisinformatie bij verstoringen of het tijdelijk uitvallen van een metro of de gehele lijn.

De komende tijd test het GVB de metrolijn met testreizigers.

