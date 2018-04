Salaris leraren basisscholen blijft achter op doelstellingen

Uit de cijfers die de scholen uiterlijk oktober 2017 hebben aangeleverd bij DUO blijkt dat de doorstroming van de laagste salarisschaal (LA) te langzaam verloopt naar de volgende schaal (LB). Leraren kunnen in de hogere schaal er tot ruim 340 euro bruto per maand op vooruit gaan.

Vorig jaar viel 26,7 procent van het personeel in salarisschaal LB. Dat terwijl het doel was om al in 2014 de 40 procent te halen. De Telegraaf schrijft donderdag dat schoolbesturen daar wel honderden miljoenen voor hebben gekregen.

Slob zal hierover in gesprek gaan met de sectororganisatie PO-Raad. "Gezien de discussie over het salaris van leraren basisonderwijs zou je mogen verwachten dat de afgesproken doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden", schrijft de minister. De hele Tweede Kamer wil opheldering van de minister over de kwestie.

Inzage

De informatie per school is voor iedereen vrij in te zien via een speciale website die door de overheid is gelanceerd. Daar kan bekeken worden hoe de verhouding tussen salarisschalen is bij onder meer basisscholen en middelbare scholen.

Schoolbesturen laten weten middels de PO-Raad het gekregen geld wel degelijk gebruikt te hebben voor meer salaris. Maar destijds zijn er afspraken gemaakt dat ook de besturen zelf een gedeelte zouden betalen. "Achteraf gezien zijn hadden we die afspraak misschien beter niet kunnen maken", laat een woordvoerder van de PO-Raad weten.

De kostenpost is te zwaar voor de schoolbesturen. "Dat komt mede door de bezuinigingen in het onderwijs de afgelopen jaren." Tevens laat de raad weten dat de salarisproblemen niet zijn opgelost als de 40 procent wel behaald zou worden. "Daarmee verhoog je het salaris van zo'n 10 procent van de leraren." Het liefst ziet de raad een oplossing waarmee alle leraren er in salaris op vooruit gaan.

Kabinet

Kabinet Rutte III maakt 270 miljoen euro vrij voor hogere salarissen in het primair onderwijs, genoeg om de lonen enkele procentpunten te laten stijgen. Basisscholen vinden dat echter veel te weinig en eisen 900 miljoen euro.

Om de eis kracht bij te zetten wordt er al maandelijks actie gevoerd door basisscholen door heel het land. "Wij gaan door met de acties zolang het nodig is en zo lang onze leden willen dat we doorgaan", laat de raad weten. "Er zijn vooralsnog geen toezeggingen gedaan over meer geld voor salarissen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!