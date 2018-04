Honderden mannen staan alsnog DNA af in zaak Nicky Verstappen

De politie heeft deze groep actief benaderd in het kader van het DNA-verwantschapsonderzoek. De politie heeft in oktober 1.500 mannen gevraagd DNA af te staan omdat zij op enigerlei wijze een connectie met de zaak of het gebied waar het lichaam van Nicky werd gevonden kunnen hebben.

Van deze groep heeft een derde niet gereageerd. Deze mensen belt de politie nu alsnog op.

"Een telefoontje doet bijna wonderen. Sommigen zijn de oproep vergeten, of hij staat nog op de schoorsteenmantel. Het merendeel geeft aan alsnog DNA te willen afstaan", zegt de onderzoeksleider donderdag in dagblad De Limburger.

Honderden tips

De politie heeft in het kader van het verwantschapsonderzoek de afgelopen weken ook zeshonderd tips gekregen. Deze worden allemaal nagetrokken door het onderzoeksteam.

In het grootste DNA-verwantschapsonderzoek van Nederland ooit hebben begin dit jaar ruim 14.000 mannen vrijwillig hun DNA afgestaan. Het onderzoek moet duidelijkheid geven over de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

Vergelijken

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat het verzamelde DNA vergelijken met het DNA dat bij Nicky Verstappen is gevonden. De politie hoopt op deze manier te achterhalen of een van de mannen een familielid kan zijn van de dader.

Verstappen werd in 1998 dood gevonden tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Het NFI heeft volgens De Limburger een kwart van het materiaal bekeken nu. Over de resultaten van het onderzoek wordt niets gezegd op dit moment.

