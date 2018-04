Opnieuw tiener (16) opgepakt voor mishandeling van mannen in Dordrecht

Afgelopen maandag hield de politie al een 14-jarige jongen uit dezelfde plaats aan, aldus de politie. Hij zit nog steeds vast.

De twee slachtoffers hadden beiden een afspraak gemaakt via de datingapp Grindr, die zich richt op homoseksuelen. Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag belaagd op de plek waar hij had afgesproken, hij is hierbij lichtgewond geraakt.

De tweede man kon in de nacht van zaterdag op zondag net ontkomen voor hij mishandeld werd. Beiden hebben aangifte gedaan.

Anti-homogeweld

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten door de politie. Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff zei eerder dat het om anti-homogeweld gaat, wat de politie momenteel nog niet kan bevestigen. "Zaken als het motief worden nog volop onderzocht", aldus een woordvoerder.